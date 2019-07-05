BALIKESİR Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı tespit edilen Osman Y., polis tarafından yakalandı. Osman Y.?nin (74) ifadesinde, "Yakalanmasaydım Edirne'ye gidecektim" dediği belirtildi.

Edremit-Akçay hattında çalışan dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadesine başvurup, dolmuş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu saptadı. Polis, dolmuştan inip, para sayarken görüntüsüne ulaştığı Osman Y. üzerinde yoğunlaştı. Şikayetçiler de dolmuşta birlikte oturdukları Osman Y.'yi teşhis etti.

Osman Y.'nin dolmuşta arka koltuğa oturup, kapri giyen kişilere yanında oturması için yer verdiği, bu kişilerin cüzdan ya da paralarını cebinden çıkacak noktaya getirip, araçtan inerken de çekerek aldığı tespit edildi.

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Osman Y., emniyette verdiği ifadesinde, Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşlerine gitme hazırlığında olduğunu belirterek, "Yakalanmasaydım, Edirne'ye gidiyor olacaktım" dediği belirtildi.

Yankesicilikten 3, uyuşturucu kullanmaktan da bir kaydı bulunan Osman Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA