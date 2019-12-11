Balıkesir depremi ile ilgili rahatlatan açıklama

11.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:10

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel'den dün meydana gelen Balıkesir'de depremi ile ilgili rahatlatan açıklama geldi.



Dün gece Balıkesir'de meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından Prof Dr. Altunel'den bir açıklama yaptı. Bölgede meydana gelen depremden daha büyük bir deprem olma olasılığının bulunmadığını ifade eden ve vatandaşların içinin rahat olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Altunel, "Bu bölgede yine batı Anadolu'da deprem kaynaklarının yoğun olduğun bir bölgede yer alıyor. Yalnız depremin meydana geldiği alanda şu anda yüzeyde, bilinen ya da haritalanmış bir fay yok. Zaten öyle büyük bir deprem üretecek fay olsa bunun belirtilerini jeolog arkadaşlarımız görürlerdi ve o tür fayları da haritalandırırlardı. Dolayısıyla büyük deprem üretebilecek potansiyele sahip herhangi bir büyük, aktif fay zonumuz yok" dedi.



"Bundan daha büyük deprem üretecek kaynak ya da fay bulunmuyor"



Balıkesir'de meydana gelen depremden daha büyük bir depremin yaşanmayacağını söyleyerek, "Ülkemiz içinde bulunduğu tektonik rejim gereği sürekli gerilme altındadır ve bu gerilme esas itibariyle yüzeydeki bizim kuzey Anadolu fay zonu, doğudaki doğu Anadolu fay zonu ve ege bölgesindeki bazı önemli fay zonları tarafından karşılanmaktadır. Bu biriken gerilmeler bu fay zonları boyunca açığa çıkmaktadır ama bunun dışında sonuçta kabuk katı olduğu için siz bunu gerdiğiniz zaman bazı yerlerde yerel gerilmeler olmaktadır. Yerel gerilmeler açığa çıktığı zaman dün akşam oluşan gibi küçük küçük depremler meydana gelmektedir. Yani şunu demek istiyorum. Dün akşamki depremin meydana geldiği yerde bundan daha büyük deprem üretecek kaynak ya da fay bulunmamaktadır. Bu konuda o bölgede yaşayan vatandaşlarımız rahat olabilirler. Bundan daha büyük depremler olmaz ama bunun artçı sarsıntıları ufak tefek devam edecektir. Eminim ki 1 hafta 10 gün içinde kaybolup gidecektir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA