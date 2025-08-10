Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattında mı, fay hattı nereden geçiyor?


Son zamanlarda Balıkesir'de yaşanan depremler, bu bölgenin deprem bölgesi olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattında mı, fay hattı nereden geçiyor?



BALIKESİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Balıkesir, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun (KAF) güney dallarının etki alanında ve Batı Anadolu'nun uzanma rejimiyle etkileşim gösteren bir bölgede yer alır. Bu nedenle hem sağ-yanaşmalı hareketler hem de yerel normal (açılma) bileşenleri birlikte görülebilir; sonuç olarak sismik aktivite ve yüzey kırıkları meydana gelir. Bu çerçeve Balıkesir çevresindeki fay sistemlerinin hem büyüklük üretebileceğini hem de karmaşık dağılımlı sismisiteyi açıklar.



Yerel haber kaynakları ve MTA/ Afad raporlarına göre HBFZ ve ilişkili hatlar; Edremit, Burhaniye, Bandırma, Dursunbey, Kepsut, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç, Susurluk, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas gibi ilçelere yakın veya bu ilçelerden geçtiği/etkilediği şeklinde belirtilmiştir.

AFAD'ın güncel deprem tehlike yaklaşımı "PGA / maksimum yer ivmesi" üzerinden verilir; Balıkesir çevresinde (475 yıllık geri dönüş periyodu gibi standartlarda) 0.3-0.5 g mertebesinde maksimum ivme değerleri bildirilmiştir

