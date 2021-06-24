Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor
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Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor

Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasındaki iş birliği kapsamında gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Deneyap Türkiye" teknoloji atölyesi Balıkesir'de de kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasındaki iş birliği kapsamında gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Deneyap Türkiye" teknoloji atölyesi Balıkesir'de de kuruldu.

Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezinde, Deneyap Teknoloji Atölyeleri açıldı. Deneyap Teknoloji Atölyelerine şartları tutan tüm öğrenciler sınav başvurusu yapabilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile yakında sınavları yapılarak açılacak Deneyap Atölyesinde incelemelerde bulundu.

Aşuk, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin atölyeden yararlanabilmesi için bir an önce sınav başvurusu yapmaları gerektiğini bildirdi.

Projenin çocuklara ve gençlere sağlayacağı faydaların çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız da Milli Eğitim camiası olarak her zaman bu güzel projelerin paydaşı ve destekçisi olacaklarını ifade etti.

Arıcıoğlu ise "Bakanımızın talimatlarıyla Deneyap Atölyemizi en iyi şekilde yeni sezona hazırlayacağız. Şartları tutan çocuklarınızın ve gençlerimizin mutlaka başvurularını yapmalarını ve sınava katılmaları gerektiğinin altını çizerek, geleceğin bilim adamlarının, kültür sanat elçilerinin yetişeceği Gençlik merkezlerimize çocuklarımızı, gençlerimizi velileriyle birlikte davet ediyorum." açıklamasını yaptı.

Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul sınavlarına 4, 5, 8, 9 ve lise hazırlık sınıfları öğrencileri https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org adresinden başvuru yapabilecek. Öğrenciler, "e-sınav" ve "uygulama sınavı" olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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