Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı
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Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı

Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 21,1 artarak 57 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2, ithalat ise yüzde 16,8 arttı. Balıkesir'de ihracat yüzde 21,1 artarak 57 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat yüzde 23,8 artarak 14 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 13,2 azalarak 7 milyon 693 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı - Haberler Ekonomi
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