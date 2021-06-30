Balıkesir'den mayıs ayında 56 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'den mayıs ayında 56 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı

Balıkesir'den mayıs ayında 56 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 18 artarak 56 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 18 artarak 56 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2021 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'den mayıs ayında ihracat yüzde 18 artarak 56 milyon 200 bin dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 44 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de mayıs ayında ihracat yüzde 100 artarak 17 milyon 500 bin dolar, ithalat yüzde 52,5 artarak 5 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Bakan Muş: 'Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim.'
Son dakika haberleri! Bakan Muş: "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim."
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Burak Özçivit İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'den mayıs ayında 56 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:50:16. #1.14#

title