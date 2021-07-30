Balıkesir'den Haziran ayında 71 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı
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Balıkesir'den Haziran ayında 71 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı

Balıkesir'den Haziran ayında 71 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 37,2 artarak 71 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Haziran ayında ihracat yüzde 46,9, ithalat ise yüzde 38,7 arttı. Balıkesir'de ihracat yüzde 32,7 artarak 71 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. Balıkesir'de Haziran ayında ihracat yüzde 37,2 artarak 71 milyon 300 bin dolar, ithalat yüzde 0,7 artarak 40 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Haziran ayında ihracat yüzde 60,4 artarak 19 milyon 200 bin dolar, ithalat yüzde 2,7 azalarak 6 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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