Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
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Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı

17.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:33
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı

AĞRI Dağı'na da tırmanan Balıkesirli tırmanış hakemi Erdek Cennet (49), Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Turcel Dağı'na tek başına tırmandı.

AĞRI Dağı'na da tırmanan Balıkesirli tırmanış hakemi Erdek Cennet (49), Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Turcel Dağı'na tek başına tırmandı. Cennet, "Türkiye'nin tek solo alpinistiyim, spor tırmanış hakemliği yapıyorum. Dünyada ilk defa 5 bin 137 metrede, solo olarak 3 gün 2 gece kalıp, yüzde 11 oksijen miktarında dünya rekoru gerçekleştirdim" dedi.

Balıkesirli Erdek Cennet, 10 yıl önce dağcılık sporuna merak sardı. Dağcılık kulüpleri aracılığıyla yürüyüşlere çıkan Cennet, daha sonra yüksek dağların zirvelerine yapılan tırmanışlara katıldı. Tırmanış üzerine eğitim almaya karar veren Cennet, 2 yıl süren ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun açtığı dağcılık ve spor tırmanış hakemlik eğitimini de alarak tek başına tırmanışlar yapmaya başladı. Ağrı Dağı'na tırmanan ve 5 bin 137 metrede 3 gün 2 gece kaldığını söyleyen Cennet, Mardin'in Derik ilçesinde bulunan 1350 rakımlı Turcel Dağı'na da tırmanış gerçekleştirdi. 

'HEDEFİM EVEREST'3 günde 3 farklı şehirde 3 zirve rekoru gerçekleştirdiğini söyleyen Erdek Cennet, "İlk zirvem Isparta Dedegül Dağı'nda 2 bin 998 metre, ikinci zirvem, Şanlıurfa'da Karacadağ'da 1900 metre, üçüncü zirvem de Mardin'de Turcel Dağı'nda 1350 metre oldu. 3 gün üst üste bu şehirleri gezerek, dünya rekoru gerçekleştirdim. 10 yıldan fazla bir süredir dağcılık yapıyorum. Şu ana kadar 81 ilin 60'a yakınını gezdim. Hedefim dünyanın çatısı olan Everest Dağı'nın zirvesine tırmanarak yüzde 6 oksijen miktarında bir gece çadır kurup, ülkemizi temsil etmektir. Dağcılık camiasında şu ana kadar böyle bir rekor gerçekleştirilmemiş. Büyük ihtimal ilk defa bu rekoru ülkemiz adına, ülkem için ben gerçekleştireceğim. Türkiye'deki tırmanışçı arkadaşların ve dostlarımın tırmanış konusunda Turcel Dağı'nı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Burası teknik tırmanış festivalleri düzenlenebilecek potansiyele sahip" dedi.

Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
Balıkesir'den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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