Balıkesir'den düğüne gittiği Uşak'ta kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Balıkesir'den Uşak'a ablasıyla birlikte bir arkadaşlarının düğününe giden ve sabah saatlerinde habersiz evden çıktıktan sonra 3 gündür kendisinden haber alınamayan Nurcan Tekin (56) için arama çalışması başlatıldı.

Balıkesir'den Uşak'a ablasıyla birlikte bir arkadaşlarının düğününe giden ve sabah saatlerinde habersiz evden çıktıktan sonra 3 gündür kendisinden haber alınamayan Nurcan Tekin (56) için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tekin, ablası Ferdiye Yançıl ile geçen cumartesi günü Balıkesir'den Uşak'ın Güre köyüne arkadaşlarının düğününe gitti.

Düğünün ardından kardeşiyle birlikte arkadaşlarının köydeki evinde kalan Ferdiye Yançıl, sabah uyandığında kardeşinin evde olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Sabah saatlerinde evden telefonunu, çantasını almadan pijamalarıyla çıktığı tespit edilen Nurcan Tekin için İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde İzmir-Ankara kara yolunda pijamalarıyla yürüdüğü görülen Tekin'in bulunması için bölgede Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Tekin'in görüldüğü bölgelerde ve ormanlık alanlarda havadan drone desteğiyle arama çalışmaları yapılıyor.

Ferdiye Yançıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşadığını ve bir süre önce tatil için memleketi Balıkesir'e geldiğini söyledi.

Yançıl, şöyle konuştu:

"Gece saat 02.30 gibi düğün bitip, gelin damat gittikten sonra biz de yattık. Sabah kalktık terasta oturduk, çay içtik. Kardeşim kalkar gelir diye bekliyoruz. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra gelmeyince odaları aradım, seslendim bulamadım. Sonra her yere haber verdik. Her şeyi burada pijamalarıyla çekip gitmiş. 3 gündür AFAD, jandarma ve köylüler her yerde arıyor ama bulamadık. Kameralarda görünüyor ama kendi yok."

Kardeşinin hayatından endişe ettiğini aktaran Yançıl, "Kardeşimin kolunda 3 büyük bilezik var. Benim korkum onları almak için ona bir şey yapmaları. Tanımadığı, bilmediği yer, nereye gider bilemiyorum. Bir an önce kardeşimin bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık