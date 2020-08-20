Balıkesir'den Almanya'ya stevia ihracı
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Balıkesir'den Almanya'ya stevia ihracı

Balıkesir'den Almanya'ya stevia ihracı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 11 yıl önce başlatılan şeker otu üretiminden (stevia) olumlu sonuç alınırken, ürüne Almanya'dan talep geldi.

20.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:40

Balıkesir'den Almanya'ya stevia ihracı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 11 yıl önce başlatılan şeker otu üretiminden (stevia) olumlu sonuç alınırken, ürüne Almanya'dan talep geldi. Almanya'ya 100 çuval içinde 1 ton kuru stevia yaprağı ihraç edildi. Almanya'ya gönderilen numunelerin beğenildiğini anlatan üretici Selahattin Güvenç, önümüzdeki yıllarda 3 bin ton yaprak istendiğini anlattı.

Ana vatanı, Paraguay ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri olan Şeker otunun 11 yıl üretimine başlayan Emekli Albay Selahattin Güvenç, ürettiği fideleri yurdun değişik yörelerine gönderirken, şimdi de ihracata başladı. Almanya'ya gönderilen numunelerin beğenilmesi üzerine 100 çuval içinde 1 ton kuru stevia yaprağı Almanya'ya gönderildi. Önümüzdeki yıllarda 3 bin ton kuru yaprak isteği olduğu açıklandı. Üretimin yaygınlaşacağını anlatan Selahattin Güvenç, "11 senedir stevia yetiştiriciliği ile uğraşıyoruz. Türkiye'de bayağı yaygınlaştı. Ama, ekstrasyon tesisi olmadığı için bu güne kadar çiftçilere küçük ölçüde fide gönderdik. Artık, bu yol açıldı. Şu anda, daha önce gönderdiğimiz numune beğenildiği için Almanya'ya ihracata başladık. Birinci parti olarak 100 çuval içinde 1 ton stevia gönderiyoruz. Yılda 3 bin ton yaprak talebi ile karşı karşıyayız. Biz önümüzdeki dönem bunun üretimini artıracağız. Etraftaki çiftçilerimize yaygınlaşacak. Böylelikle, onların gelir düzeyi de artacak. Bunun için çok mutluyuz" dedi. Girişimci Ufuk Göçer de, "Stevia'nın varlığından Nisan ayında haberdar oldum. İnceleme yaptıktan sonra Burhaniye'ye yerleştim. Bu işe gönül verdim. Bu işin Türk çiftçisine katkısı olacağını düşünüyorum. Bunun için 5 dekarlık yatırım yaptım. Kısmetse Selahattin beyle birlikte bu işi geliştireceğiz" dedi.

Balıkesir'den Almanya'ya stevia ihracı

Kaynak: İHA

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