Balıkesir'den 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
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Balıkesir'den 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

30.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:57
Balıkesir'den 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

TÜİK, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 7,3 artarak 55 milyon dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye'de ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,3, ithalat yüzde 16,3 oranında azaldı. Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de ekim ayında ihracat yüzde 7,3 artarak 55 milyon dolar, ithalat yüzde 16,3 azalarak 28,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Ekim ayında ihracat yüzde 16,6 azalarak 13 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 7 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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