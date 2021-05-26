Balıkesir'den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı
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Balıkesir'den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı

Balıkesir'den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" Araştırması açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" Araştırması açıklandı. Balıkesir'den 28 firma ilk 500 içinde yer buldu. Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ilk 500 içinde yer alan 28 firmayı kutladı.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış'ın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırması ile ilgili basın açıklaması yayımladı. Başkan Yarış yayımlanan basın açıklamasında, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" Araştırması açıklandı. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre Balıkesir Sanayi Odasına kayıtlı 28 firma listede yer aldı. Geçen sene ilimizden 23 firmanın yer aldığı İSO ilk 500 listesine bu sene 28 firmamızın yer alması bizleri onurlandırdı."

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili değerlendirmesinde; Odamız üyesi 28 işletmenin İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösterdiğine dikkat çekti. Yarış, "Listeye giren her bir üyemizi tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının, üretimlerinin artarak devamını diliyorum "dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
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Balıkesir'den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı - Haberler Ekonomi
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