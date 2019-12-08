Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu
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Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.

08.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:58
Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu

Genel Başkanı 'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.


Demokrat Parti İl Kongresi'nde mevcut başkan Tamer Alver, Işın Gümüşyay ve eski il başkanlarından Erol Taşkesen'in listeleri yarıştı. 146 delegenin oy kullandığı kongrede 70 oy alan Işın Gümüşyay yeni il başkanı olurken, Tamer Alver 55, Erol Taşkesen de 21 oy aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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