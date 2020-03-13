Balıkesir'deki zeytin üreticisine fidan desteği verildi Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytin yağı firması, çiftçilere 15 bin fidan dağıttı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytin yağı firması, çiftçilere 15 bin fidan dağıttı.

Ayvalık Ziraat Odası'nın da talebiyle fabrikanın bahçesinde düzenlenen zeytin ağacı fidanı yardımına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, törende yaptığı konuşmada, "Ayvalık tipi" zeytininin lezzetinin bozulmamasına ve korunmasına yönelik kampanya başlattıklarını belirterek, firmanın yardımını çok anlamlı bulduklarını kaydetti.

Bugün dağıtılan bu zeytin fidanlarının birkaç yıl sonra Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anlatan Baysal, "Dünyanın en kaliteli zeytinyağları Ayvalık'ta. Amacımız bölgedeki zeytin ağacı sayısını artırmak." diye konuştu.

Kaynak: AA