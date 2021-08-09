Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden kişilerden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden kişilerden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınan Nurten Eruçar'ın cenazesi, Burhaniye ilçesine getirildi ve TOKİ Konutları'ndaki evinin önünde helallik alındı.

Cenaze, Eruçar'ın yakınları ve vatandaşların katılımıyla Bahçelievler Mahallesi Camisi'nde kılınan öğle namazını müteakip Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nurten Eruçar'ın, torunu Gülce Naz Öcal ile Kocaeli'deki dünürünün yanına gittiği, 1,5 ay burada kaldıktan sonra dün Burhaniye'ye dönüş için yola çıktığı öğrenildi. Kazada yaralanan Gülce Naz Öcal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otobüs kazasında yaşamını yitirenlerden Akın Duru'nun cenazesi ise Havran Devlet Hastanesi morgundan alınarak Edremit ilçesindeki Eğilmezler Camisi'ne taşındı. Duru, cami bahçesinde öğle vakti ailesi ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'de dün, OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine seyir halinde Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaralanan 17 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya