Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Balıkesir'deki yediemin parkından çalınarak motor şase numaraları değiştirilmiş 1 milyon lira değerinde 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosiklet, Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde faaliyet gösteren yediemin otoparkından bazı araçların çalındığı, motor şase numaralarının değiştirildiği bilgisi üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araştırma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda çalıntı olduğu bildirilen araçların Tepebaşı ilçesi Emirler mahallesinde bulunan alanda saklandığı tespit edildi. Belirlenen yerde yapılan arama neticesinde, maddi değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 adet kamyon, 3 adet kamyonet, 2 traktör ve 1 adet motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa