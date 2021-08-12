Balıkesir'deki yangında hayvanları telef olan üreticiye belediyeden destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu küçükbaş hayvanları telef olan üreticiye destekte bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu küçükbaş hayvanları telef olan üreticiye destekte bulundu.

Mahallede yaklaşık 20 gün önce yaşanan yangında, Kadri Yiğit'e (67) ait 100 koyun telef oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla harekete geçen Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, geçimini hayvancılıktan sağlayan ve büyük üzüntü yaşayan Yiğit'e 29 koyun ve bir koç hediye etti.

Üreticiyi ziyaret eden Yılmaz, Yiğit'in üzüntüsünü bir nebze de olsa gidermek amacıyla destekte bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak hayvancılığa desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Yardım karşısında sevinç gözyaşları döken Kadri Yiğit ise Yılmaz ve yetkililere teşekkür ederek, hayvanlarını çoğaltarak 500 koyuna çıkartmayı istediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya