Balıkesir'deki yangında 10 dönüm ağaçlık ve otluk alan zarar gördü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm ağaçlık ve otluk alan zarar gördü.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm ağaçlık ve otluk alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Piynartaşı mevkisindeki ağaçlık ve otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Savaştepe Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Olayda 10 dönüm ağaçlık ve otluk alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak