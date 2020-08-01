Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.
01.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:08
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri 2 operasyonda şüpheli 2 kişiyi yakaladı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA