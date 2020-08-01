Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri 2 operasyonda şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA