Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

14.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:32
Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, S.D, L.G, F.G, G.E, F.G. ve E.D'yi yakaladı.

Operasyonda, 55 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 392 uyarıcı jel ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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