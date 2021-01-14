Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
14.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:32
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, S.D, L.G, F.G, G.E, F.G. ve E.D'yi yakaladı.
Operasyonda, 55 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 392 uyarıcı jel ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik