Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
18.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:05

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 5 farklı adreste yapılan aramada, 10 gram kenevir tohumu, 23,675 gram kubar esrar, 95,74 gram selvi olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 5 gram bonzai, 1 kök kenevir, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 35 muhtelif çapta fişek ve 4 kesici delici alet ele geçirildi.

Şüpheli A.S.G, U.Ö, Ö.D, G.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İlkan Toprak
İlkan Toprak
AA Editörü
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