Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 4 şüpheli yakalandı.
19.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:52
Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 3,34 gram esrar maddesi, 51 sentetik hap, 0,22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, 1 kişi 11 uyuşturucu nitelikli hap ile yakalandı. Manisa'dan çalındığı tespit edilen şüphelinin kullandığı araca da el konuldu.
Kaynak: AA