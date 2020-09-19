Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
19.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:52

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 3,34 gram esrar maddesi, 51 sentetik hap, 0,22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, 1 kişi 11 uyuşturucu nitelikli hap ile yakalandı. Manisa'dan çalındığı tespit edilen şüphelinin kullandığı araca da el konuldu.

Kaynak: AA

AA Editörü - İlkan Toprak
İlkan Toprak
AA Editörü
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