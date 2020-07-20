Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 1 kişi tutuklandı.
20.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:02
Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 28 operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 24 gram esrar, 4,44 gram metamfetamin, 6,92 gram skunk, 557 sentetik hap, 26 kök kenevir, 1,24 gram bonzai, 2 cam aparat (payp), 2 ruhsatsız tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutukladı.
Kaynak: AA