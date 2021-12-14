Balıkesir'deki üç taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş adına kayıtlı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'ndeki 1500 metrekare yüzölçümlü taşınmaza en yüksek teklif, 2 milyon 675 bin lira ile Hayati Öğüt tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 13 bin 606 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için de en yüksek teklif, 8 milyon 800 bin lira ile İstanbul Yatırım Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.

Aynı mahalledeki 12 bin 476 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi ise 8 milyon 150 bin lira ile HİBOT Eğitim Ticaret Sanayi İnşaat ve Turizm Limited Şirketi verdi.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet