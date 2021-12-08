Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.K. idaresindeki 48 FB 172 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 10 KA 897 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 10 KA 897 plakalı otomobilin içinde sıkışan 2 kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Otomobil sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri