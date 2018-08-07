Balıkesir'deki Trafik Kazası
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Komaç (33) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı hastanede bulunan yaralılardan Ramile Analık'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ramazan Komaç yönetimindeki 10 ZG 233 plakalı otomobil, Emendere mevkisi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak, Birol Aygören'in kullandığı 10 HF 257 plakalı otobüse çarpıp devrilmişti.
Kazada, otomobilde bulunan Yiğit Miraç Analık (6) ve Ayşe Kaçmaz (32) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Komaç ile Ramile Analık yaralanmıştı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.