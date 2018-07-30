Balıkesir'deki Trafik Kazası
Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün otomobille kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün otomobille kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.
Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine hayatını kaybeden Nurhan Çiçek'in (48) ailesi ve yakınları ile eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen katıldı.
Çiçek'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Serhat Çiçek (48) idaresindeki 06 GYP 48 plakalı otomobil, dün Erdek-Bandırma karayolunun Gedeve mevkisinde Mustafa Kaba'nın kullandığı 10 NA 517 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada sürücüler ile Nurhan (48) ve Elif Işık Çiçek (13) yaralanmıştı. Yaralılardan Nurhan Çiçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.