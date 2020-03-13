Balıkesir'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahısların evlerine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 47 sikke ile 4 dedektörün de aralarında bulunduğu malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken R.A, O.B, F.Ö ve A.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: AA