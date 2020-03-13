Balıkesir'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
13.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahısların evlerine operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 47 sikke ile 4 dedektörün de aralarında bulunduğu malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken R.A, O.B, F.Ö ve A.Ö gözaltına alındı.
Kaynak: AA