Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı
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Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Balıkesir'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

19.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:58
Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir'in ve Gönen ilçeleri ile 'nın Karacabey ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K, Ö.K, D.G, D.K, B.K, E.K ve N.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

14 Şubat'ta, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 11 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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