Balıkesir'deki otobüslerde el butonları yerine ayak butonları konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'deki otobüslerde el butonları yerine ayak butonları konuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili normalleşme süreci kapsamında otobüslerde el butonları yerine ayak butonları yerleştirildi.

Balıkesir'deki otobüslerde el butonları yerine ayak butonları konuldu
17.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:20

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili normalleşme süreci kapsamında otobüslerde el butonları yerine ayak butonları yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci kapsamında toplu taşıma araçlarında virüse karşı önlemler artırıldı.

Virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırılarak ayak butonları yerleştirildi.

Ayrıca Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine de vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş (BTT) otobüslerinde yoğunluk oluşmaması için araçların sabah ve akşam sefer aralıkları 30 dakikaya düşürüldü.

Seferler, gün içinde saatte bir olarak 23.00'a kadar devam edecek. Ayrıca otobüslerin zeminlerine de vatandaşlara fiziki mesafeyi hatırlatmak için etiketler yapıştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTT AŞ Filo Yönetim ve İşletmeler Müdürü Halil Aygün, tedbirler kapsamında araçları dezenfekte ettiklerini belirterek, araçların gece temizlikleri yapıldıktan sonra ultraviyole ışın tutarak vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları için çalıştıklarını bildirdi.

Aygün, merkez ve ilçe terminallerin temizliğine çok önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun için personel sayımızı artırdık. Ayrıca terminal girişlerimize vatandaşlarımıza fiziki mesafeyi hatırlatıcı levhalar koyduk. Girişe vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın vizyonuyla önleyici sağlık tedbirlerimiz almaktayız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Kemal Sunal Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Balıkesir'deki otobüslerde el butonları yerine ayak butonları konuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:20:29. #1.14#
title