Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi İzmir'de defnedildi
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Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi İzmir'de defnedildi

Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi İzmir'de defnedildi
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

Balıkesir'deki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir'deki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.

Demir çiftinin cenazesi, Gazipaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Hasan Şentürk Camisi'ne getirildi. Burada oğulları Özgür ve Özkan Demir taziyeleri kabul etti.

Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Kabristanlığı'na defnedildi.

Bu arada Kamuran Demir'in dayısının cenazesine katılmak için eşiyle İzmit'e gittiği ve dönüş yolunda kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Balıkesir'de dün OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine seyir halinde Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaralanan 17 kişi ise kentteki hastanelerde tedaviye alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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