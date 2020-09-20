Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
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Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

20.09.2020 03:07 | Son Güncelleme: 20.09.2020 03:11

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale ediliyor.

Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Badavut mevkisinde başlayan yangının 20 ila 40 hektar arasındaki bir alanda etkili olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Rüzgarın saatte 50 kilometre hızla esmesinden dolayı alevlerin yayıldığını anlatan Şıldak, şöyle devam etti:

"Yangın, sahil bölgesine doğru hızlı bir yayılım izledi. İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ekipler bölgeye sevk edildi. Çok hızlı ve koordineli bir çalışma sürdürüyoruz. Önleyici tedbirler de alınıyor. Herhangi bir can kaybı yok. Yangının diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için tedbir alınıyor. Bize ulaşan bilgilere göre bu manada bir sıkıntı yok. Bizim boşalttığımız yer yok, risk oluşturan bir alan teşkil etmiyor. Fakat vatandaşlarımızın tedbir amaçlı ayrıldığı yerleşimler var. "

Şıldak, yeterli sayıda ekibin bölgede çalışma yürüttüğüne işaret ederek, "Yangın kısmen kontrol altında. İyi durumdayız. Sadece iki noktada parlama var oralara da ekiplerimiz müdahale ediyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yangına ekiplerin özveriyle müdahalede bulunduğunu belirterek, "Herhangi yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil. Şu anda herkes teyakkuz halinde. Rüzgar dinerse ekiplerin işi kolaylaşacak. Sabaha kadar tüm ekipler kontrollü şekilde müdahalelere devam edecek. Hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem de belediyemizle yanan yerlere hızlı şekilde ağaç dikeceğiz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise Twitter hesabından " 60 arazöz, 4 dozer ve 300 ateş savaşçısı ile yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ediyoruz. İlk kıvılcımdan itibaren cansiperane mücadele eden kahraman mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Kaynak: AA

AA Editörü - İlkan Toprak
İlkan Toprak
AA Editörü
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