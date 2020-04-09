Balıkesir'deki Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları sağlıkçılar için koruyucu tulum üretiyor Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan ve koruyucu siperlikten sonra sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başladı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan ve koruyucu siperlikten sonra sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başladı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıeylül Halk Eğitim Merkezince oluşturulan atölyede bir araya gelen idareci, öğretmen ve kursiyerler, cerrahi ameliyatlarda kullanılan kumaşı koruyucu tuluma dönüştürüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Cerrahi ameliyatlarda kullanılan kalın kumaştan günlük olarak 20 adet üretilen koruyucu tulumların İl Sağlık Müdürlüğüne ücretsiz teslim edileceğini belirtti. Kaynak: AA