Balıkesir'deki Marangozlar Taşınıyor

Balıkesir'deki marangozlar, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi'ne taşınacak.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, marangozların bir arada olacağı yeni ortamda, dünya standardına uygun sanayiyle üretim yapacağını söyledi.



Marangozların burada birbirlerine teknik ve maddi anlamda destek sunacağını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:



"İsabetli bir iş yapılıyor. Hükümetimiz, burada bir lojistik köy oluşturmuş. Bunun anlamı, gelecek vadeden, gelecekte ekonomisi büyüyecek bir yer demek. Balıkesir, çok yakın bir gelecekte sanayi anlamında Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olacak. Balıkesirli hemşehrilerimin tarımda ve sanayideki gayretini özverisini görüyorum ve bununla gurur duyuyorum. Bu şehirde vali olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü bu şehrin insanları, topraktan başlayıp sanayiye kadar her şeyin en güzelini üretmeye gayret ediyor. İnanıyorum ki marangoz kardeşlerim de en iyisini üretmeye gayret edecek."



Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İsmail Uğur da katıldı.