Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar (2)
06.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:22
2 SOYGUNCU TUTUKLANDIBalıkesir'de girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini bayıltıcı sprey sıkarak bayıltıp, 21 altın bileziği alıp, kaçan Muhittin Güder ve Fatmanur Yasemin Öztekin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 SOYGUNCU TUTUKLANDI
Balıkesir'de girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini bayıltıcı sprey sıkarak bayıltıp, 21 altın bileziği alıp, kaçan Muhittin Güder ve Fatmanur Yasemin Öztekin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN