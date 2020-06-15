Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi
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Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü ile eşi ve babasının cenazeleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi
15.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:26

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü ile eşi ve babasının cenazeleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.

Sürücü Mustafa Bedii (64), eşi Nesrin (62) ve babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun (90) cenazeleri, Kepsut Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tavşanlı'ya getirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazlarına, kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılınan namazın ardından Tavşanlı Asri Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere yola dün çıkan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarpmış ve iki yol arasındaki boşlukta sıkışmıştı. Sürücü ile eşi ve babasının yanı sıra kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Elif Nur Şirinoğlu ile iki çocuğunun cenazeleri Tavşanlı'da bugün öğle vaktinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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