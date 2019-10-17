Balıkesir'deki ilkokullarda çevre bilinci eğitimi

17.10.2019 16:06

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilkokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimleri sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca "Çevre dostu gelecek için sıfır atık" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim programları düzenlendi.

Bu kapsamda, İvrindi, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde bulunan Soğanbükü Şehit Kenan Dalkılıç, Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya, Altınoluk Necmi Şahin, Zahit Eroğlu ve Fevzi Çakmak İlkokullarında okuyan 241 öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve sıfır atık kapsamında israfın önlenerek atık oluşumunun minimize edilmesi konularında belediye personelleri, öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak konuyla ilgili görsellerle desteklenen kitapçıklar dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından ilkokullarda verilen çevre eğitimleri, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında tüm ilçelerde devam edecek.

Kaynak: AA