Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 4'ü tutuklandı.

Dün, polis ekiplerince ormanlık alanda yakalanan 9 göçmen kaçakçısının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.S, T.E, E.C ve İ.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cunda Adası'nda görevli bekçi ekipleri dün, M.E.S. idaresindeki panelvana 'dur' ihtarında bulunmuş, kaçan araç ormanlık alanda bulunmuştu. Bölgede yapılan aramada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 28 Kongo uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 9 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı