Balıkesir'deki fırtınada tarım arazileri zarar gördü
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Balıkesir'deki fırtınada tarım arazileri zarar gördü

Balıkesir'deki fırtınada tarım arazileri zarar gördü
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'de etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

Balıkesir'de etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

Yağış ve fırtına nedeniyle Manyas ilçesinin Çakırca, Çavuş, Dere ve Şevketiye mahallelerindeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Manyas'ta dün aralıklarla fırtınayla karışık yağan yağmurlar ekili alanlarda zarara yol açmıştı.

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile Ziraat Mühendisi Uğur Çelik bölgedeki ekili alanlar da incelemelerde bulundu.

İncelemelerde bin dekarlık ekili alanda zarar tespit edilirken, konuyla ilgili hasar tespit raporu hazırlanacağı bilgisi verildi.

Balıkesir'deki fırtınada tarım arazileri zarar gördü
Balıkesir'deki fırtınada tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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