Balıkesir'deki enerji nakil kablosu hırsızlığının şüphelisi Konya'da yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde enerji nakil kablosu çaldığı iddia edilen zanlı, jandarma tarafından Konya'da yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İskele Mahallesi'nde bir maden işletmesine ait sahadan 3 bin 700 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çalındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan kabloları çalan şüphelinin bir araçla kaçtığını tespit etti.

Konya'da bulunduğu belirlenen araç, ekipler tarafından bu ilin sınırları içinde durduruldu.

Sürücü H.K'yi gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada, kablo kesme makası, yan keski, eldiven ve çalınan kablolara ait parçaları ele geçirdi.

Bigadiç'e getirilen zanlı H.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.