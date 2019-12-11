Balıkesir'deki depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'nden çay ve çorba ikramı

11.12.2019 04:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 04:00

BALIKESİR'de gece saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor. Panikle dışarıya çıkan Balıkesirlilerden çoğunluğu evlerine dönerken, eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise belediyeye ait noktalarda sabahlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise deprem nedeniyle oluşan bir zarar olmadığını belirterek, endişelenen vatandaşlar için sabaha kadar belirli noktalarda çay ve çorba ikramında bulunulacağını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

Kaynak: DHA

"BOMBA PATLADI SANDIK"Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını DHA'ya anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber. Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi. Burada sabahlayacağız" dedi."EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDECEK"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Balıkesir'de dün saat 23.14'te 10 saniye civarında bir sarsıntı oldu. Tabii ilk başta kimse çok önemsemedi ama arka arkaya gelen 2-3 tane artçı deprem, halkımızı biraz endişelendirdi. Tabii biz de, AFAD da valimizle toplantı yaptık. Deprem danışmanımız var. Ondan aldığımız bilgiler ve depremle ilgili aldığımız tüm bilgiler, bunun sönmüş bir deprem olduğunu ve bu nedenden dolayı panik yapacak bir durum olmadığını tespit ettik. 112 gelen hiçbir adli veya herhangi bir yıkımla ilgili mağduriyet olmadığı yönünde. O nedenden dolayı yarın eğitim-öğretim devam edecek. Şu anda herhangi bir şekilde evine girmek istemeyen vatandaşlarımıza barınmak için belediyemiz ait olan farklı noktalarda ve çocuk köyümüz de çorba ikramında bulmuyoruz. Şu anda her şey normal" dedi.