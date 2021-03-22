Balıkesir'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi
22.03.2021 03:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 03:49
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.
Balıkesir Erdek açıklarında saat 00.33'de yerin 11 kilometre altında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, Hayrabolu ve Malkara ilçesinde de vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremi hissettiğini sosyal medyadan paylaşan Hayri Süle,"Deprem oldu ve net hissettim. Allah yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.
Malkara ilçesinde de fırında çalışan bir vatandaş, hafif bir sallantı hissettiğini söyledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı