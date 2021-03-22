Balıkesir'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

22.03.2021 03:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 03:49
Balıkesir'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

Balıkesir Erdek açıklarında saat 00.33'de yerin 11 kilometre altında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, Hayrabolu ve Malkara ilçesinde de vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremi hissettiğini sosyal medyadan paylaşan Hayri Süle,"Deprem oldu ve net hissettim. Allah yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.

Malkara ilçesinde de fırında çalışan bir vatandaş, hafif bir sallantı hissettiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Balıkesir'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Necip Uysal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 03:50:34. #1.16#
title