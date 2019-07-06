Balıkesir'deki denetimlerde 122 motosiklet trafikten men edildi

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde 103 ekip ve 369 personelle motosikletlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 122 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere ise 161 bin 786 TL ceza kesildi.

İl genelinde jandarma ekipleri tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve motosikletlerin yakalanması amacıyla, dün 07.00-10.00 ve 15.00-18.00 saatleri arasında 2 aşamalı olarak denetimler gerçekleştirildi. 365 jandarma personelinin 103 ekip halinde katıldığı eş zamanlı denetimlerde, 5 bin 567 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 28 kişi yakalandı. Bin 642 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde bir çalıntı kaydı olan ve aranan motosiklet ele geçirildi. 122 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 239 motosiklet sürücüsüne toplam 161 bin 786 TL para cezası kesildi. Uygulamalarda ayrıca yakalama kaydı bulunan 3 otomobil ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve asayişin sağlanması ve devamlılığına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.



Kaynak: DHA

- Balıkesir