Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

03.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:24

Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülenlerin de olduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, bir hafta önce gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak'ın Anbar kentinde örgütte çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptıkları öne sürülen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir hafta önce düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yakalananların arasında örgütün daha önce sözde Anbar kenti sorumlusu ile iki askeri sorumlu, bir lojistik sorumlusu, bir patlayıcı uzmanı ve savaşçıların da bulunduğu öne sürülmüş, örgütün sözde il sorumlusu zanlının sözde "hakim" olarak da bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü ve örgüt yönetimiyle aktif görüştüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA