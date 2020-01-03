Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama

03.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:59

Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında TEM şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Yılbaşı öncesi gözaltına şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA