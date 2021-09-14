BALIKESİR - Çiftlikte işlenen cinayetle ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Muharrem Güler'in (51) ölümünün ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin, Balıkesir Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Altınoluk Mahallesi Bent mevkisindeki bir çiftlikte çalışan Güler, 11 Eylül'de silahlı saldırıya uğramış, sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirmişti. Jandarma, cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
AA - Son Dakika Haberleri