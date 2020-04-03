Balıkesir'deki cezaevlerinde koronavirüs önlemleri Balıkesir Valiliğince, kentteki cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakasının bulunmadığı belirtildi.

Balıkesir Valiliğince, kentteki cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakasının bulunmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İvrindi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Virüsün bulaşmaması genel temizliğinin yapıldıktan sonra havalandırılarak dezenfektan ilaçlamasının yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlarımıza ilk giriş yapacak olan hükümlü ve tutuklular, ilgili sağlık birimlerince düzenlenen 'kovid-19 semptomları bulunmadığına' dair raporla son 14 günde yurt dışından ülkemize girişi olmadığına dair kolluk yazısı alınarak kuruma kabulleri yapılmakta olup ayrıca ateşleri ölçülerek diğer hükümlü ve tutuklularla temaslarının olmadığı ayrı bir odada 14 gün izole edilmektedirler. Yine nöbet tutacak personel dışarıyla ve aileleriyle temas etmeden 14 gün izole edildikten sonra kuruma alınarak tedbirler en üst seviyede tutulmaktadır.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı görev alanı içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü-tutukluların, personelin ve ailelerinin koronavirüs salgınından olumsuz olarak etkilenmemesi için tüm tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınmış olup, kurumlarımızda herhangi bir kovid-19 vakası bulunmamaktadır."

Kaynak: AA