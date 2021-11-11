Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı

Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi. Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateşte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.