Balıkesir'deki borsa ve odalardan "Küçük Parmaklar" projesine tablet desteği
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Balıkesir'deki borsa ve odalardan "Küçük Parmaklar" projesine tablet desteği

13.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:36
Balıkesir'deki borsa ve odalardan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde başlatılan "Küçük Parmaklar" projesi kapsamında Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası iş birliğiyle uzaktan eğitime destek olmak için temin edilen 300 adet tablet, düzenlenen törenle İl Milli...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde başlatılan "Küçük Parmaklar" projesi kapsamında Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası iş birliğiyle uzaktan eğitime destek olmak için temin edilen 300 adet tablet, düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

"Küçük Parmaklar" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere temin edilen 300 adet klavyeli tablet, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı tarafından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, borsa ve oda başkanlarına tablet desteği için teşekkür etti. Yılmaz: "Bizler zor zamanlarda bir araya gelerek ve birlikte hareket ederek zorlukları aşmayı başarabilen büyük bir toplumuz. Bugün de bu dayanışma ve birlikteliğin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Öğrencilerimize bu desteği sağlayan Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsamıza ilimizdeki 187 bin 843 öğrencimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula da olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi hatırlatarak Balıkesir iş dünyası olarak, el birliğiyle daima eğitime destek sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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