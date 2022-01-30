Balıkesir'deki bilardo şampiyonasında Yılmaz Özcan il birincisi oldu

2022 yılı ' Balıkesir İl Birinciliği Bilardo Şampiyonası' Edremit'te yapıldı.

Kuzey Bilardo Salonu'nda 25-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen turnuvaya, 65 lisanslı sporcu ve 6 hakem katıldı. Bilardo sevenler turnuvada keyifli anlar yaşadılar. Bugün düzenlenen son turnuva ise büyük heyecan içinde geçti. Turnuva sonucu 1997 yılı Bilardo Dünya Şampiyonu da olan Yılmaz Özcan 3 Top, 3 Band Branşında 33-40'lık skorla Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

Şampiyonaya, Gençlik ve Spor Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bilardo İl Temsilcisi Sadettin Biçkici, Edremit Belediye Başkan vekili Metin Aktas, Gençlik ve Spor Edremit İlçe Müdürü Fethi Bilge, Ak Parti 22-24-25 ve 26. dönem milletvekili Ali Aydınlıoğlu ve çok sayıda bilardo sever katıldı. - BALIKESİR